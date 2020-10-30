РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Максименко: «Никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву»

12:51
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал о своем отношении к голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву и ответил на вопрос о своем детском интервью, в котором он говорил, что хочет стать лучшим в России в составе красно-синих.

— Я никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву, — приводит пресс-служба красно-белых слова Максименко. — Вот и сказанул тогда про армейцев, да и сколько мне лет тогда было? На самом деле болельщиком ЦСКА я никогда не был. Даже не помню, кто брал то интервью: то ли пресс-служба академии СКА, то ли какой-то канал областной. Удивительное совпадение, кстати, что это видео появилось перед принципиальным матчем против «Зенита».

— После этой встречи Тедеско сказал: «Выделю специально нашего вратаря, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА».

— Да меня все в команде на эту тему подкалывали! Я же сам и увидел ролик впервые в командном чате, Рома Зобнин скинул. На тренировках потом «душили»: «Так вот почему мы в дерби проиграли!» В шутку, конечно.

Могу еще раз сказать. Прежде всего я удивился, что сказал много лет назад именно такое. Видимо, был в состоянии аффекта: увидел камеру, испугался и ляпнул. На сегодняшний день я целиком и полностью красно-белый. Это самое главное.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-10-30-aleksandr_maksimenko_v_etom_sezone_spartak_stal_yedinym_mekhanizmom/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир