Александр Коломейцев: «Ничьей с «Краснодаром» скорее недовольны»
08:09
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что ничья с «Краснодаром» (1:1) в последнем матче чемпионата России справедлива. При этом его результат не устроил.
— Итогами матча с «Краснодаром» скорее недовольны, — цитируют «Известия» Коломейцева. — Матч, как по игре, так и по моментам, наверное, был равный. Так что исход справедлив, но хотелось победить. Если говорить об итогах первой половины сезона, то в большей степени для нас она сложилась положительно. Правда, концовка получилась чуть смазанной.
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https://iz.ru/942024/sevastian-terletckii/chisto-plotnyi-sezon-uderzhit-li-zenit-pervenstvo-v-rpl
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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