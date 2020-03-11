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Александр Кокорин: «Я на пике формы? Да нет, какой пик формы?»

22:33
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в перенесенном матче 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. Форвард оформил дубль.

— Так, если взять, мы почти все свои моменты забили, — цитирует Кокорина Rusfootball. — Они пропустили раз-два... Попытались отыграться, а мы их ловили на контратаках. Все устали, чуть-чуть поле тяжелое, если по-честному. Тем более игра была через два на третий.

Каково вернуться в большой футбол? Это прекрасно. Я на пике форме? Да нет, какой пик формы? Потихоньку возвращаемся. К чемпионату Европы? Дай бог. Будем работать.

Мое празднование гола? Мы с Александром Соболевым из «Спартака» договорились, у нас свое празднование. Я показал, что обещал сделать, теперь от него жду.

Дополнительная информация:

https://www.rusfootball.info/pliga/1146606673-kokorin-ya-na-pike-forme-da-ne-kakoy-pik-formy.html

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