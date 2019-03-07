Александр Кокорин: "Играть в футбол в СИЗО не буду"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин признался, что у него болит колено. Футболисту неудачно провели процедуру электрофореза, из-за чего у игрока появилось на ноге нагноение. Игрок находится под следствием в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

– Жду врачей из "Зенита", – приводят "Известия" слова Кокорина. – Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить. Играть в футбол в СИЗО не буду – у меня контракт с клубом.