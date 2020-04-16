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Александр Кержаков воссоздал обложку сингла Moby

11:55
Александр Кержаков воссоздал обложку сингла Moby. Фото Instagram Александра Кержакова Обложка сингла Moby «Slipping Away». Фото Mute
Александр Кержаков воссоздал обложку сингла Moby. Фото Instagram Александра Кержакова
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выложил в Instagram фото, где он в очередной раз воссоздал обложку одной из популярных песен.

В этот раз лучший бомбардир в истории «Зенита», теперь тренирующий юношескую сборную России, сделал ремейк на обложку сингла американского певца Moby «Slipping Away».

— Сейчас очень много таких «Slipping Away» (ускользающих — прим. «СЭ»). По возможности оставайтесь дома, — подписал публикацию Кержаков.

Ранее Кержаков вместе с детьми воссоздавал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложку сингла Eminem.

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