Кержаков — об общении с Мостовым: «Он ценит тренеров. Просто недолюбливает тех, кто не играл»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал об общении с Александром Мостовым, который поздравил его с назначением в сербский клуб.

— Кто из российских футбольных людей еще поздравлял с назначением?

— Многие. Два моих тезки — Медведев и Мостовой, например. Всех перечислять не буду, боюсь кого-то забыть — люди обидятся.

— Вы с Мостовым на связи? Как сошлись, если не считать совместную игру на Евро-2004?

— Когда закончил карьеру, пару раз пересекались с ним на благотворительных мероприятиях, на матчах. С тех пор общаемся — и сейчас на связи.

— Расскажите Царю, каково быть тренером. А то он людей этой профессии, кажется, не особо ценит.

— Думаю, что он ценит тренеров, просто недолюбливает тех, кто мало играл или вообще не играл. У каждого свои взгляды на это. Лично я думаю, что за все говорит результат. Это главный показатель для тренера вне зависимости от того, выходил он на поле или нет.