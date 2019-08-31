Александр Григорян: «У «Тамбова» прослеживалось бестолковое желание удержать счет»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал ничью с «Ахматом» в матче 8-го тура РПЛ (1:1). Грозненцы ушли от поражения на второй добавленной минуте.

— Все-таки прослеживалось в последние 15 минут с нашей стороны бестолковое желание удержать счет, — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». — Но нужно было учитывать нюансы судейства. Фолы, которые не свистелись раньше... Я не в упрек судье, это обычная практика в домашних матчах.

Сейчас нет смысла ни на кого пальцем показывать. Но лидеры команды должны были отодвинуть игру. Мы слишком вжались в свою штрафную площадку и ждали.