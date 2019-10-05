Александр Григорян: «Тамбов» переоценил «Рубин»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Рубина» в матче 12-го тура РПЛ (1:2). По его словам, команда действовала слишком осторожно.

— Переоценили «Рубин», выбрали закрытую тактику. Но все равно имели два хороших момента в первом тайме, — сказал Григорян в эфире «Матч премьер». — Пропустили голы после грубых ошибок, но все голы забиваются после грубых ошибок. Во втором тайме перешли на правильную тактику, создали давление. В целом ничья была бы справедливым результатом, но тем не менее, мы проиграли.

— С учетом самоотдачи вы довольны игрой своей команды?

— А когда к ребятам были претензии по самоотдаче? Сегодня мы не должны были проигрывать. Беру вину на себя. С сегодняшним «Рубином» нельзя было выбирать оборонительную тактику на матч.