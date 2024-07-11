Дьяков: «Надо сто раз подумать, прежде чем переходить в «Зенит»
Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о срыве перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
«Если эта информация верна... Эпопея шла долго. Вряд ли «Спартак» просил заоблачные деньги. Соболев же уже был мыслями не в «Спартаке», возможно, произойдёт трансфер в другую команду. Может, он останется. Не думаю, что на отношение к Соболеву в коллективе скажется это, потому что это футбольная жизнь, игроки меняют команды. Но другой вопрос, есть ли у самого Соболева желание играть за «Спартак», отдаваться за клуб.
Соболев был нужен «Зениту» настолько же, насколько были нужны Бакаев, Коваленко, Горшков, Волков. «Зенит» просто ослабляет соперников, а не усиливает себя. Даже Аршавин заявлял, что в «Зените» перебор футболистов, их слишком много. Зачем держать в команде 30 футболистов? Непонятно. Молодому надо сто раз подумать, прежде чем переходить в «Зенит». Посмотрите на состав — все равно отдается предпочтение бразильцам, а не русским, как бы они не играли», — цитирует Legalbet Дьякова.
Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -