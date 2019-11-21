Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как команда готовится к матчу 17-го тура чемпионата России против «Рубина». Встреча пройдет 23 ноября в Казани.

— Можно сказать, первый день, когда команда тренируется в полном составе, — цитирует Ерохина официальный сайт «Зенита». — Готовимся, сегодня был восстановительный день, а завтра нас ждет полноценная предыгровая тренировка. Готовимся серьезно — впереди очень важный матч.



— Как думаете, почему «Рубин» забил всего восемь голов за 16 туров? На удивление низкая результативность.

— Сложно сказать. На самом деле, команда очень хорошая. Когда они начали, было много разговоров о том, что они играют в хороший футбол. В любом случае, сколько бы они ни забили, — это серьезный соперник. Думаю, что предстоящий матч будет интересным.



— Стадион «Центральный» или «Казань Арена» — вам где больше нравится? Будет ли эффект ностальгии от того, что «Зенит» уже давно там не играл?

— Конечно, на новых современных стадионах — комфортнее. И зрителям — в том числе, но это футбол. Для нас самое главное — матч и его результат. Остальное зависит не от нас.

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