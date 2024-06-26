Ерохин: «Товарищеский турнир в Петербурге будет полезен на фоне отсутствия международных матчей»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил проведение предсезонного товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.
«На летнем турнире будут очень хорошие команды. Раз международных матчей нет, то игры с такими спарринг-партнерами будут очень полезны. Чемпионат Европы смотрю, но предпочтений нет. Смотрю ради хорошего и красивого футбола, ради интриги», — приводит слова Ерохина Metaratings.ru.
Ерохин является воспитанником академии барнаульского «Динамо». За «Зенит» хавбек выступает с июля 2017 года после перехода из «Ростова».
С 2 по 12 июля «Зенит» примет участие в товарищеском турнире вместе с «Црвеной Звездой», «Сочи» и «Тальересом».
Источник: Metaratings.ru
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