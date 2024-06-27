Шитов: «В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть»
Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов прокомментировал переход на правах аренды в «Торпедо».
«Вариант с «Торпедо» возник сразу же, как закончилась аренда в «Тюмени». Долго не раздумывал. В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть. В «Торпедо» будет больше шансов зацепиться за основной состав и показывать свою игру. Общался с Никитой Баженовым, и мы сразу пришли к мнению, что лучше сразу уехать в еще одну аренду. Все-таки «Торпедо» более именитый клуб, чем «Тюмень». Решили с Баженовым, что это шаг вперед для меня. Не ухожу окончательно, потому что есть цель — заиграть в «Спартаке», — цитирует Sport24 Шитова.
В прошлом сезоне 21-летний Шитов играл в «Тюмени» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи в 32 матчах Первой лиги.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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