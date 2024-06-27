Шитов: «В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть»

Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов прокомментировал переход на правах аренды в «Торпедо».

«Вариант с «Торпедо» возник сразу же, как закончилась аренда в «Тюмени». Долго не раздумывал. В «Спартаке» сейчас мало вариантов, чтобы играть. В «Торпедо» будет больше шансов зацепиться за основной состав и показывать свою игру. Общался с Никитой Баженовым, и мы сразу пришли к мнению, что лучше сразу уехать в еще одну аренду. Все-таки «Торпедо» более именитый клуб, чем «Тюмень». Решили с Баженовым, что это шаг вперед для меня. Не ухожу окончательно, потому что есть цель — заиграть в «Спартаке», — цитирует Sport24 Шитова.

В прошлом сезоне 21-летний Шитов играл в «Тюмени» на правах аренды, забив 5 голов и сделав 3 результативные передачи в 32 матчах Первой лиги.