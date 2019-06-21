Александр Ерохин: "Чемпионство - это было круто"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как он воспринял завоевание командой чемпионского титула в прошлом сезоне.

— Расскажите о ваших впечатлениях от чемпионства.

— Конечно, об этом интереснее рассказывать по горячим следам, - цитирует Ерохина официальный сайт клуба. - Сейчас к нам уже пришло осознание достигнутого успеха. Теперь мы уже на сборах, готовимся к новому сезону под серьезными нагрузками, в общем, заняты другими мыслями. Чемпионство — это было круто, ведь это мои первые золотые медали в России, память на всю жизнь.

29-летний Александр Ерохин в прошлом сезоне провел 26 матчей за "Зенит" и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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