Александр Егоров: «Судья Кукуян правильно отменил гол «Тамбова»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (2:3) Павел Кукуян верно отменил 3-й гол хозяев.

— Хочу сразу сказать, что в этой атаке было две фазы, — начал Егоров. — Первая: подача штрафного удара, все находятся в нормальном положении. Вторая: игрок «Тамбова» скидывает головой мяч, который летит к другому игроку тамбовчан, находящемуся за линией офсайда. Тот активно участвует в эпизоде и мешает вратарю, поэтому Кукуян принял правильное решение, отменив гол. (Иван Торопцев)

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