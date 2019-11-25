РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Александр Егоров: «Судья Кукуян правильно отменил гол «Тамбова»

13:58
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Локомотив» (2:3) Павел Кукуян верно отменил 3-й гол хозяев.

— Хочу сразу сказать, что в этой атаке было две фазы, — начал Егоров. — Первая: подача штрафного удара, все находятся в нормальном положении. Вторая: игрок «Тамбова» скидывает головой мяч, который летит к другому игроку тамбовчан, находящемуся за линией офсайда. Тот активно участвует в эпизоде и мешает вратарю, поэтому Кукуян принял правильное решение, отменив гол. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир