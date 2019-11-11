Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал слухи о возможной отставке со своего текущего поста.

— Уважаемые друзья, повторю еще раз. Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации. Мы работаем. Надеюсь, у нас все получится, — сказал Егоров.

— Есть ли временные рамки?

— Руководство сказало, что есть время до конца календарного года, чтобы исправить ситуацию. (Иван Торопцев)

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