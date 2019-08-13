Александр Егоров: "К удалению Намли вопросов нет"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление полузащитника "Краснодара" Юнеса Намли в матче 5-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал игроку хозяев вторую желтую карточку в конце первого тайма за то, что он попал сопернику ногой в лицо.

Также Егоров отреагировал на слова датчанина, который раскритиковал судейство в послематчевом интервью.

– К удалению Намли нет вопросов. Он, имея желтую, не думал о том, как действует. Если бы он попал шипами в лицо игроку "Рубина", то это была бы прямая красная, – сказал Егоров. – Дело Намли – играть в футбол, а не оценивать судейство. Сколько минут добавлять – дело судьи. В этой игре было много замен, ВАР, поэтому ко второму тайму было добавлено 7 минут. (Иван Торопцев)

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