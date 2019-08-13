Александр Егоров: "Гол "Ахмата" в ворота "Спартака" было нельзя засчитывать"

Гол нападающего "Ахмата" Аблая Мбенга в ворота "Спартака" в матче 5-го тура чемпионата России засчитывать было нельзя. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

Встреча состоялась в Грозном 11 августа и завершилась победой красно-белых со счетом 3:1.

- Согласно новой трактовке правил, любая игра рукой наказывается штрафным ударом, поэтому гол в ворота "Спартака" засчитывать было нельзя, - сказал Егоров.

На 79-й минуте Мбенг был удален за второе предупреждение.

- Что касается второй желтой карточки Мбенга - это наступ, игрок грозненской команды опоздал к мячу и наступил на ногу Джикии. Это желтая карточка. Незадолго до этого эпизода произошла стычка между Мбенгом и Джикией. Алексей Сухой не до конца разобрался в эпизоде, Джикии тоже стоило показать желтую карточку, - сказал Егоров. (Иван Торопцев)

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