Александр Егоров: «Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» — «Ахмат». Он не получит назначение на следующий тур»
13:30
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что главный арбитра матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» (1:2) Алексей Еськов не получит назначение на матч следующего тура.
— «Оренбург» написал письмо в экспертно-судейскую комиссию, Еськов получил отрицательную оценку за игру, — сказал Егоров. — В следующем туре он не получит назначение. Мы направили в комиссию эпизоды с обоими спорными эпизодами. (Иван Торопцев)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур
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