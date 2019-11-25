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Александр Егоров: «Еськов получил отрицательную оценку за матч «Оренбург» — «Ахмат». Он не получит назначение на следующий тур»

13:30
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сообщил, что главный арбитра матча 17-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» (1:2) Алексей Еськов не получит назначение на матч следующего тура.

— «Оренбург» написал письмо в экспертно-судейскую комиссию, Еськов получил отрицательную оценку за игру, — сказал Егоров. — В следующем туре он не получит назначение. Мы направили в комиссию эпизоды с обоими спорными эпизодами. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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