Александр Дюков: "Вопрос изменения лимита требует обсуждения. В мире нет изолированных чемпионатов, и это правильно"

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков после представления своей программы в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов.

– Вопрос изменения лимита на легионеров входит в вашу программу?

– Мы слишком много времени, по крайней мере, раньше, считали, что этот вопрос – единственное решение, которое позволит нам изменить наш футбол, сделать его значительно лучше. Но это не так. Безусловно его нужно обсуждать, мнения будут разные: кто-то приведет примеры, как лимит позволил ряду игроков прогрессировать, кто-то, наоборот, скажет, сколько футболистов мы потеряли из-за того, что они слишком рано получили незаслуженно большие деньги и быстро закончили карьеру, по мнению третьих лимит мешает нашим игрокам уезжать и пробовать свои силы в других странах, что было бы важно для сборной.

Я не призываю всех взять и уехать, но мы видим, что сейчас европейский и мировой футбол превратился в единую эко-систему, где нет изолированных чемпионатов, и это правильно. Возможность тренироваться и играть в разных школах и клубах позволяет всем взаимообогащаться и прогрессировать. Лимит отчасти устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Если бы больше наших игроков выступало в Европе, в этом была бы определенная польза для сборной.

Лимит – это еще и дополнительные расходы для наших клубов. В общем, много "за" и много "против". Этому вопросу нужно будет уделить внимание, обсудить "5+6", или "10+15", или "8+17" – и найти какое-то решение. Но я бы предложил всем нам сконцентрироваться на развитии детско-юношеского и молодежного спорта. Именно там находится золотая жила, которая позволит нам сделать следующий шаг вперед, если мы хотим прогресса нашего футбола. (Егор Бычков)