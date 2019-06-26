Александр Дюков: "ВАР будет использоваться с первых туров РПЛ сезона-2019/20"

Система видеоассистента рефери (ВАР) будет использоваться с первых туров чемпионата России по футболу сезона-2019/20, сообщил на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков​ после заседания исполкома организации, которое состоялось в среду.

– Решение по ВАР уже принято. Ставим перед собой задачу использовать ВАР уже с первых туров чемпионата следующего сезона. Может, не на всех матчах ВАР будет применяться. Но решение уже принято.

Что касается работы по выбору подрядчика, то она продолжается. Варианта два – "Ростелеком" и "Матч ТВ", – сказал Дюков.

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