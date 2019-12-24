Александр Дюков: «В марте планируем назначать судей с помощью алгоритма»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС высказался о системе назначения судей на матчи и системе оценок арбитров.

— Будут ли в отрытом доступе оценки судей за каждый матч?

— Будет рейтинг судей. Сейчас заканчивается разработка технического задания для этого. Будет объективная, независимая ни от каких субъектов футбола система. С марта планируем ввести назначение судей на месяц вперед. За этим будет следить алгоритм.

— Все начнут с рейтингом «ноль»?

— Посмотрим. Есть набор оценок, важно их верифицировать. Возможно, что-то учтем, возможно, начнем с чистого листа.(Дмитрий Гирин)