Дюков: «Слова УЕФА дают надежду на отмену решения о приостановлении участия сборных в международных матчах»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на высказывание представителя УЕФА Йозефа Климента о том, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

— По двум выступлениям ФИФА и УЕФА. Насколько это обнадеживающие слова? Как вы их восприняли?

— Хотел бы поблагодарить коллег за то, что они смогли приехать в этот важный для футбола день. Их выступления были достаточно обнадеживающими. И то, что сказал господин Климент о том, что надеется в ближайшее время мы сможем встречать на футбольных полях, а не только в рамках конференций, форумов и заседаний исполкома, дает надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения, которые могут отменить решение о приостановлении на участие сборных в официальных международных матчах.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.