Тюкавина признали лучшим игроком ноября и декабря в РПЛ

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком последних двух месяцев 2023 года в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

21-летний нападающий был признан лучшим по итогам голосования болельщиков и экспертов. В ноябре и декабре Тюкавин провел 5 матчей за бело-голубых, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Помимо Тюкавина, на награды были номинированы Квинси Промес («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»), Матео Кассьерра из («Зенит») и Руслан Безруков («Рубин»).