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Александр Беленов — о возвращении Газизова: «Папа вернулся домой»

22:20
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Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ», как отнеслась команда к возвращению Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

«О возвращении Газизова можно сказать так — папа вернулся домой. Он один из основателей этого клуба, он поднимал его с самых низов. Все ребята восприняли это только с позитивной стороны. Нам иногда не хватало Шамиль Камиловича, каких-то эмоций и просто поддержки. Он разносторонний человек. Может напихать, а может похвалить. Его приход дал нам определенный толчок», — сказал Беленов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.

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