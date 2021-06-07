Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал «СЭ», как отнеслась команда к возвращению Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба.

«О возвращении Газизова можно сказать так — папа вернулся домой. Он один из основателей этого клуба, он поднимал его с самых низов. Все ребята восприняли это только с позитивной стороны. Нам иногда не хватало Шамиль Камиловича, каких-то эмоций и просто поддержки. Он разносторонний человек. Может напихать, а может похвалить. Его приход дал нам определенный толчок», — сказал Беленов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.