Вратарь «Уфы» Беленов допускает мысли о борьбе команды за еврокубковые места
Александр Беленов, голкипер «Уфы», в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о задачах команды на предстоящий сезон.
«Пока никаких собраний с руководством не было. Мы только вчера вечером прилетели в Москву на медосмотр. Сегодня у нас будет собрание и тренировка. Думаю, там что-то скажут. Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — сказал Беленов «СЭ».
В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
(Артем Бухаев)
Полностью интервью Александра Беленова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-belenov-o-rezultatah-proshedshego-sezona-vozvraschenii-shamilya-gazizova-i-predstoyaschem-evro-2020-1797719/
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