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Вратарь «Уфы» Беленов допускает мысли о борьбе команды за еврокубковые места

22:05
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Александр Беленов, голкипер «Уфы», в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о задачах команды на предстоящий сезон.

«Пока никаких собраний с руководством не было. Мы только вчера вечером прилетели в Москву на медосмотр. Сегодня у нас будет собрание и тренировка. Думаю, там что-то скажут. Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — сказал Беленов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-belenov-o-rezultatah-proshedshego-sezona-vozvraschenii-shamilya-gazizova-i-predstoyaschem-evro-2020-1797719/

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