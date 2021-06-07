Вратарь «Уфы» Беленов допускает мысли о борьбе команды за еврокубковые места

Александр Беленов, голкипер «Уфы», в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о задачах команды на предстоящий сезон.

«Пока никаких собраний с руководством не было. Мы только вчера вечером прилетели в Москву на медосмотр. Сегодня у нас будет собрание и тренировка. Думаю, там что-то скажут. Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках», — сказал Беленов «СЭ».

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью Александра Беленова — здесь.