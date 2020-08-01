Александр Беленов: «Если поступит какое-то интересное предложение, то «Уфа» не будет препятствовать»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов был выбран лучшим вратарем по итогам сезона-2019/20 в РПЛ.

— Амбиции всегда есть. У меня есть контракт с «Уфой», — сказал Беленов в эфире «Матч ТВ». — Если поступит какое-то интересное предложение, то клуб не будет препятствовать.

Сборная? Для любого российского футболиста — это приоритет. Если я буду нужен, то всегда готов.