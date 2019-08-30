Алекс Крал анонсировал переход в «Спартак» или он просто ест мясо? Фото

Полузащитник «Славии» Алекс Крал в своем Instagram выложил фото, на котором он ест мясо. При этом на снимок прикреплен смайлик свиного пяточка.

Вероятно, что это намек на скорый переход в «Спартак».

Ранее стало известно, что уже сегодня футболист прилетит в Москву и подпишет контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

21-летний Крал провел за «Славию» в текущем сезоне 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.