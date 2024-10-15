Алдонин согласен с тем, что Файзуллаев был лучшим футболистом ЦСКА в сентябре
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поддержал выбор хавбека армейцев Аббосбека Файзуллаева лучшим футболистом команды в сентябре.
«Хорошо, что Файзуллаев набрал такую форму. Это произошло не сразу, не с первых туров. Повлияли игры за сборную, участие в международных соревнованиях. Но очень хорошо, что Аббос прибавляет, особенно в разгар сезона, когда в каждом матче надо набирать очки», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.
В сентябре Файзуллаев принял участие в 4 матчах ЦСКА, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Источник: РБ Спорт
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
Новости