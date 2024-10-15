Алдонин согласен с тем, что Файзуллаев был лучшим футболистом ЦСКА в сентябре

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поддержал выбор хавбека армейцев Аббосбека Файзуллаева лучшим футболистом команды в сентябре.

«Хорошо, что Файзуллаев набрал такую форму. Это произошло не сразу, не с первых туров. Повлияли игры за сборную, участие в международных соревнованиях. Но очень хорошо, что Аббос прибавляет, особенно в разгар сезона, когда в каждом матче надо набирать очки», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

В сентябре Файзуллаев принял участие в 4 матчах ЦСКА, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.