Тугарев: «Трансфер Соболева в «Зенит» не удивил. Обычная футбольная ситуация»
Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев заявил, что не удивился переходу нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Почему он должен удивлять? Обычная футбольная ситуация. Нужно смотреть на контекст: что, зачем и почему», — приводит «РБ Спорт» слова Тугарева.
Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. Форвард принял участие в шести матчах команды из Санкт-Петербурга, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|27
|
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|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
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|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
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|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
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|19
|
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|4
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|
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|11
|3
|3
|5
|16-20
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|
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|11
|3
|3
|5
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|
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|3
|2
|6
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|
11
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|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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