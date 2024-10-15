Тугарев: «Трансфер Соболева в «Зенит» не удивил. Обычная футбольная ситуация»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев заявил, что не удивился переходу нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Почему он должен удивлять? Обычная футбольная ситуация. Нужно смотреть на контекст: что, зачем и почему», — приводит «РБ Спорт» слова Тугарева.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. Форвард принял участие в шести матчах команды из Санкт-Петербурга, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.