Николич — о судействе в матче с «Зенитом»: «Не комментирую работу арбитров»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич отказался комментировать работу судей в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
— Как вы оцените работу арбитров?
— Не комментирую работу судей.
— Как бы вы оценили состав по итогам трансферного окна?
— Моя команда для меня самая лучшая в мире!
ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-1
|20
|
2
|Локомотив
|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
3
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|8
|3
|1
|4
|11-14
|10
|
9
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
10
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
11
|Пари НН
|8
|2
|1
|5
|6-15
|7
|
12
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Оренбург
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
Новости