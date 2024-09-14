Николич — о судействе в матче с «Зенитом»: «Не комментирую работу арбитров»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отказался комментировать работу судей в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Как вы оцените работу арбитров?

— Не комментирую работу судей.

— Как бы вы оценили состав по итогам трансферного окна?

— Моя команда для меня самая лучшая в мире!

ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы в гостях встретятся с «Рубином».