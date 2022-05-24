Вице-президент РФС Каменской: «Решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса»

Каменской заявил, что решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса

Член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской заявил, что решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса

«Решение по мораторию было единогласным, за исключением одного голоса. Вопрос о финансовом состоянии «Спартака» не обсуждался.

Я не говорил, что вопрос Крыма рассматриваться не будет, просто именно на этом исполкоме такой вопрос не поднимался. Если вопрос Крыма будет актуален в преддверии следующего сезона, мы его поднимем», — передает слова Каменского корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Во вторник, 24 мая, исполком РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.