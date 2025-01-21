Алдонин ожидает хороший футбол от участников Зимнего кубка РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Не знаю, в каком состоянии там будут команды, поэтому фаворита нет. Интересно, что все участвующие клубы из верхней части таблицы — такого еще не было. Кто выиграет, сложно сказать. Вряд ли кто-то из команд будет специально готовиться к этому Кубку. Скорее всего, это будет только в рамках подготовки к чемпионату, и это самое главное. Тем не менее, команды хорошие, поэтому, думаю, и футбол будет тоже неплохой», — сказал Алдонин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем Зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Вероника Ольшукова