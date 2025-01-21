В «Динамо» Махачкала сообщили об отсутствии переговоров с «Наполи» по Гаджиеву
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Наполи» к полузащитнику клуба Абакару Гаджиеву.
«Могу сказать, что по этому игроку официальных переговоров мы ни с кем не вели пока», — сказал Газизов «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Наполи» следит за Гаджиевым и представители клуба были на одной из тренировок «Динамо».
В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.
Александр Абустин
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|- : -
|1.03
|14:00
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Ахмат – Рубин
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|1.03
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Краснодар – Кр. Советов
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|
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Спартак
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Мирлинд Даку
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Бителло
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Зенит
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