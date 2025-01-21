В «Динамо» Махачкала сообщили об отсутствии переговоров с «Наполи» по Гаджиеву

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Наполи» к полузащитнику клуба Абакару Гаджиеву.

«Могу сказать, что по этому игроку официальных переговоров мы ни с кем не вели пока», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Наполи» следит за Гаджиевым и представители клуба были на одной из тренировок «Динамо».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 23 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

Александр Абустин