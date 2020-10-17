РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Алания» арендовала полузащитника «Уфы» Гиоргобиани

22:42
Теги:

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани арендован «Аланией», сообщается в официальном Instagram уфимцев.

Соглашение с 23-летним хавбеком рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Гиоргобиани провел пять матчей и не отметился результативными действиями.


Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир