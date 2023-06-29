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Сегодня, 13:47

Агент Миткова заявил, что игрок хотел бы остаться в «Рубине»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Николай Жейнов рассказал, что Димитар Митков покинул расположение «Рубина».

«Вернется ли Митков в «Рубин»? Мы не знаем, на данный момент никаких разговоров с «Рубином» нет. Ждем новостей от клуба. Он покинул расположение, но Димитар хотел бы вернуться в Казань», — приводит слова Жейнова «РБ Спорт».

Митков выступал за «Рубин» с начала этого года на правах аренды из софийского «Локомотива». В минувшем сезоне 23-летний болгарский форвард провел 11 матчей за казанскую команду, не отметившись результативными действиями. «Рубин» в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mitkova-zhdem-novostej-ot-rubina-dimitar-hotel-by-ostat-sya-v-kazani/
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