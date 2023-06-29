Агент Миткова заявил, что игрок хотел бы остаться в «Рубине»
Футбольный агент Николай Жейнов рассказал, что Димитар Митков покинул расположение «Рубина».
«Вернется ли Митков в «Рубин»? Мы не знаем, на данный момент никаких разговоров с «Рубином» нет. Ждем новостей от клуба. Он покинул расположение, но Димитар хотел бы вернуться в Казань», — приводит слова Жейнова «РБ Спорт».
Митков выступал за «Рубин» с начала этого года на правах аренды из софийского «Локомотива». В минувшем сезоне 23-летний болгарский форвард провел 11 матчей за казанскую команду, не отметившись результативными действиями. «Рубин» в следующем сезоне будет выступать в РПЛ.
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9
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10
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11
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12
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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