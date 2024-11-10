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Судейство

Сегодня, 18:14

Алаев отреагировал на отстранение Безбородова от судейства

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал отстранение арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

— Не знаю деталей. Я видел, что была переписка в телеграм-канале, где были комментарии со стороны Владислава. Мне кажется, будет более правильным, если его руководитель это прокомментирует. Это нерядовой случай вынесения наказания такого авторитетного судьи. Я удивился, когда увидел это наказание. Дождемся комментариев коллег, — сказал Алаев.

В начале октября пользователь со скрытым именем оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором похвалил работу российского арбитра Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА (1:2). «Как вообще отработал Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — говорилось в комментарии. Затем этот же пользователь оскорбил судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева за критику в адрес Безбородова.

Позднее выяснилось, что этим пользователем был сам Безбородов — его имя отображалось для тех, у кого в контактах есть номер арбитра.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Кр. Советов – ЦСКА
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Спартак – Акрон
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