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Сегодня, 18:10

Дзюба о поражении «Акрона» от «Спартака»: «Один из самых худших матчей, для меня это шок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги матча против «Спартака» (0:4) в 15-м туре РПЛ.

— Сегодня один из самых худших матчей, — начал Дзюба. — Почему так много пропущенных? Психология. Нужно перестраиваться с ФНЛ. Привыкли, что команда может доминировать. Если кто-то думает, что чудом отобъемся, надо атаковать, противостоять сопернику.

— Вы очень много подсказывали партнерам...

— Как тренера не воспринимают, но как старшего товарища. Сам впервые в ситуации, когда центр поля четыре раза переходили. Для меня это шок. Все по делу. Так нельзя играть. У нас вообще в створ удар хоть был? Нужно прибавлять. Каждый стандарт — очень важно. Низом подаем, спотыкаемся.

— Почему вы не остались на скамейке?

— Чтобы выплеснуть эмоции. Была плановая замена. Мог пригодиться, когда «Спартак» чуть булочки подрасслабил.

Московская команда одержала третью подряд победу в чемпионате России. После этого матча «Спартак» с 28 очками снова вышел на пятое место в турнирной таблице. «Акрон» (16) идет на девятой позиции.

Следующую игру красно-белые проведут 23 ноября против «Локомотива». Клуб из Тольятти днем ранее встретится с «Рубином».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 2 : 1
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
9.11 19:00
Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 3 : 1
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 4 : 0
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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