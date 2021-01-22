Актер и болельщик «Спартака» Маклаков: «Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков резко отреагировал на трансфер нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Абсолютно наплевать на судьбу Кокорина и «Фиорентины». Никогда не считал его полноценным игроком «Спартака». Я сразу говорил, что это приобретение — абсолютно бесполезное для клуба и, как всегда, оказался прав, — сказал Маклаков в комментарии «СЭ».

Кокорин выступал за московский клуб с августа 2020 года. 29-летний форвард провел 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Он пропустил старт сезона в Тинькофф РПЛ и декабрьские встречи из-за травм.

(Владимир Пушкарев)