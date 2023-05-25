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Актер Баринов: «Правильно, что «Локо» продлил контракт с Дзюбой»

Руслан Минаев
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Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов доволен, что клуб продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

«Правильно, что продлили контракт! «Локомотив» начал выигрывать с появлением Дзюбы и Галактионова. Команда сразу выстроилась, и теперь все равняются на Артема. Он один из лидеров! Хорошо, что его сохранили — он нужен клубу.

Но главное, чтобы он не потерял интерес. Потому что наступает момент, когда ты видишь свой потолок. Надеюсь, он не относится к сербам и хорватам, которые подписывали контракты и сразу бросали играть», — цитирует артиста Sport24.

25 мая московский клуб продлил соглашение с Дзюбой до 2024-го.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Торпедо – Оренбург
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Краснодар – ЦСКА
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Сочи – Зенит
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