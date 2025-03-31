«Акрон» — «Ростов»: Сако забил третий мяч гостей

«Ростов» забил третий мяч в ворота «Акрона» в матче 22-го тура РПЛ — 3:1.

На 87-й минуте забил защитник ростовчан Умар Сако, вышедший на замену за две минуты до этого эпизода.