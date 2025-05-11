«Акрон» обыгрывает «Ахмат» после первого тайма

«Акрон» дома побеждает «Ахмат» после первого тайма в матче 28-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев гол забил полузащитник Дмитрий Пестряков и форвард Ифет Джжакович. В составе гостей отличился полузащитник Амин Талал.