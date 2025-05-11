«Акрон» — «Ахмат»: судья правильно не назначил пенальти в ворота хозяев
На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Акрон» — «Ахмат» судья Иван Абросимов правильно не назначил пенальти в ворота хозяев поля.
Через две с лишним минуты видеоассистенты Василий Казарцев и Владимир Москалев подтвердили верность его решения.
В том эпизоде в штрафной площади «Акрона» произошел контакт мяча с левой рукой Роберто Фернандеса. Случилось это, когда защитник пытался избежать касания мяча и убирал руку за спину. Неестественного увеличения площади тела не было, оснований для назначения 11-метрового удара не возникло.
