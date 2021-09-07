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Акинфеев прокомментировал уход нескольких футболистов из ЦСКА в «Локомотив»

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Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил трансферную политику клуба.

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве». В августе в «Локомотив» из ЦСКА перешел хавбек Наир Тикнизян.

«Что игрок может сделать, если рынок поменялся. Поменялись реалии самого рынка, поменялись головы людей, которые хотят куда-то перейти и не за меньшую зарплату, как мне видится. Ну уходят и уходят.

Это все зависит от ребят. Я знаю, что руководство с ними встречается, но они захотели сделать такой шаг. Клуб пошел навстречу, клуб заработал деньги.

Я хочу видеть стабильный и сильный ЦСКА. Да, сейчас у нас чехарда, но когда-нибудь она закончится. Молодежь есть перспективная. Главное, чтобы в голове все было правильно», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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Иван Шитик все материалы автора

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