Акинфеев прокомментировал уход нескольких футболистов из ЦСКА в «Локомотив»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову оценил трансферную политику клуба.

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве». В августе в «Локомотив» из ЦСКА перешел хавбек Наир Тикнизян.

«Что игрок может сделать, если рынок поменялся. Поменялись реалии самого рынка, поменялись головы людей, которые хотят куда-то перейти и не за меньшую зарплату, как мне видится. Ну уходят и уходят.

Это все зависит от ребят. Я знаю, что руководство с ними встречается, но они захотели сделать такой шаг. Клуб пошел навстречу, клуб заработал деньги.

Я хочу видеть стабильный и сильный ЦСКА. Да, сейчас у нас чехарда, но когда-нибудь она закончится. Молодежь есть перспективная. Главное, чтобы в голове все было правильно», — сказал Акинфеев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».