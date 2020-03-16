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Академия «Локомотива» ушла на каникулы из-за коронавируса

14:32
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Академия «Локомотива» сообщила, что уходит на каникулы из-за эпидемиологической ситуации.

— С 16 по 29 марта Академия ФК «Локомотив» уходит на каникулы в связи с эпидемиологической ситуацией, — говорится в заявлении в Twitter.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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