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Ахметов заявил, что разговаривал с главным тренером «Краснодара» насчет своего игрового времени

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» признался, что разговаривал с главным тренером команды насчет своего игрового времени на поле.

«Да. Когда есть объективные причины, почему я не играю, — вопросов нет. Я не дурак, чтобы идти разговаривать с тренером насчет игрового времени, если плохо тренируюсь. Понимаю, когда должен играть, а когда — нет. Но, понятное дело, у тренера свое видение. В разговорах я как раз и хочу узнать его видение, понять, почему в тот или иной период не играл, узнать, в чем мне нужно прибавить, чтобы играть в основе. Если тебе что-то не нравится, пойти и поговорить с тренером — нормально. Это профессиональный подход амбициозного футболиста, а не того, кому все равно. Мы делаем одно дело, и мы все взрослые люди», — цитирует Ахметова Sport24.

В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-21-akhmetov-yesli-yest-obyektivnyye-prichiny-pochemu-ne-igrayu-net-voprosov-ponimayu-kogda-dolzhen-igrat-a-kogda-net
Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
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