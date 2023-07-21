Ахметов заявил, что разговаривал с главным тренером «Краснодара» насчет своего игрового времени
Полузащитник «Краснодара» признался, что разговаривал с главным тренером команды насчет своего игрового времени на поле.
«Да. Когда есть объективные причины, почему я не играю, — вопросов нет. Я не дурак, чтобы идти разговаривать с тренером насчет игрового времени, если плохо тренируюсь. Понимаю, когда должен играть, а когда — нет. Но, понятное дело, у тренера свое видение. В разговорах я как раз и хочу узнать его видение, понять, почему в тот или иной период не играл, узнать, в чем мне нужно прибавить, чтобы играть в основе. Если тебе что-то не нравится, пойти и поговорить с тренером — нормально. Это профессиональный подход амбициозного футболиста, а не того, кому все равно. Мы делаем одно дело, и мы все взрослые люди», — цитирует Ахметова Sport24.
В РПЛ сезона-2022/23 краснодарский клуб занял шестое место, набрав 48 очков. Ахметов сыграл за «Краснодар» 27 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России, отметившись в них двумя голами и шестью результативными передачами.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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