Агкацев — о влиянии Сафонова: «В академии почти у всех вратарей 39-й номер»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал о влиянии Сафонова на молодых вратарей «быков».
— Пару слов о Сафонове. Скажи, как молодые вратари «Краснодара» смотрят на Матвея? Как на первопроходца, легенду?
— Матвей показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара». Он задал уровень для вратарей академии.
— Молодые голкиперы хотят быть похожими на него?
— Скажу так — в филиалах академии почти все вратари берут 39-й номер. Сафонов показал краснодарское качество.
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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