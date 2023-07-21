Агкацев — о влиянии Сафонова: «В академии почти у всех вратарей 39-й номер»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал о влиянии Сафонова на молодых вратарей «быков».

— Пару слов о Сафонове. Скажи, как молодые вратари «Краснодара» смотрят на Матвея? Как на первопроходца, легенду?

— Матвей показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара». Он задал уровень для вратарей академии.

— Молодые голкиперы хотят быть похожими на него?

— Скажу так — в филиалах академии почти все вратари берут 39-й номер. Сафонов показал краснодарское качество.