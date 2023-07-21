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Сегодня, 13:00

Агкацев — о влиянии Сафонова: «В академии почти у всех вратарей 39-й номер»

Артем Белинин
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью «СЭ» рассказал о влиянии Сафонова на молодых вратарей «быков».

— Пару слов о Сафонове. Скажи, как молодые вратари «Краснодара» смотрят на Матвея? Как на первопроходца, легенду?

— Матвей показал на всю страну, что такое вратарская школа «Краснодара». Он задал уровень для вратарей академии.

— Молодые голкиперы хотят быть похожими на него?

— Скажу так — в филиалах академии почти все вратари берут 39-й номер. Сафонов показал краснодарское качество.

Станислав Агкацев в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo; (1:6). «После 1:6 от «Спартака» отправили со второй командой в Хабаровск». Интервью нового героя «Краснодара» Агкацева

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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«Урал» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Ахметов заявил, что разговаривал с главным тренером «Краснодара» насчет своего игрового времени
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
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