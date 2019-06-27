Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сменил игровой номер. В новом сезоне 21-летний футболист будет играть под номером 7.

– Мне нравится число 7. В том году не получилось взять семерку, решил в этом, – цитирует Ахметова пресс-служба армейцев.

Связана ли моя любовь к этому номеру с одним известным игроком? Да нет, скорее с тем, что под этим номером обычно играют топовые футболисты.

В сезоне 2018/19 Ильзат Ахметов выступал за ЦСКА под номером 77. Хавбек провел 30 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи.

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