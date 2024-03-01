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1 марта, 09:20

Ахметов: «Ивич — в топ-3 лучших тренеров в карьере»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Ильзат Ахметов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» высоко отозвался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

— За полтора года в «Краснодаре» в чем ты прибавил в первую очередь?

— При Ивиче — в дисциплине, в оборонительной игре. Например, стал до конца добегать эпизоды. При нем каждый должен доигрывать момент со своим футболистом, Ивич на этом всегда делал акцент. Еще я в атаке прибавил — стал увереннее себя чувствовать, чаще брать на себя игру.

— Ивич входит в тройку лучших тренеров в твоей карьере?

— Думаю, да.

— А кто еще?

—  Из тех, кто тренировал меня в прошлом, выделить можно многих. Курбан Бекиевич Бердыев, Ринат Саярович Билялетдинов, Виктор Михайлович Гончаренко... Хави Грасия в «Рубине» мне много дал. Черчесов — сильный тренер, Карпин. У меня было много тренеров, и каждый что-то дал.

— Что Ивич изменил в «Краснодаре»? Три главные причины, по которым «Краснодар» дошел до финала Кубка и лидирует в чемпионате?

— Первое — это, наверное, дисциплина. Он выстроил команду. У каждого игрока есть своя зона ответственности, за которую он отвечает. Кто не выполняет требования, тот не будет играть. Каждый хочет выходить на поле и старается делать то, что говорит тренер. В этом главный плюс этой команды.

— Еще пара причин?

— Он хороший аналитик — разбирает по косточкам каждого соперника, ищет слабые места, в какую зону давить. Еще у него сильный тренерский штаб, который помогает со всем. Например, со стандартными положениями, где тоже каждый должен четко знать свои обязанности и зоны.

Ильзат Ахметов. Ильзат Ахметов: «Уровень в «Зените» очень высокий. Но мне так даже приятнее»
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Ахметов назвал своих главных конкурентов в «Зените»

Ахметов: «Спартак» везде был принципиальным соперником. Думаем о нем, готовимся к матчу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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