Ахметов: «Ивич — в топ-3 лучших тренеров в карьере»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» высоко отозвался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

— За полтора года в «Краснодаре» в чем ты прибавил в первую очередь?

— При Ивиче — в дисциплине, в оборонительной игре. Например, стал до конца добегать эпизоды. При нем каждый должен доигрывать момент со своим футболистом, Ивич на этом всегда делал акцент. Еще я в атаке прибавил — стал увереннее себя чувствовать, чаще брать на себя игру.

— Ивич входит в тройку лучших тренеров в твоей карьере?

— Думаю, да.

— А кто еще?

— Из тех, кто тренировал меня в прошлом, выделить можно многих. Курбан Бекиевич Бердыев, Ринат Саярович Билялетдинов, Виктор Михайлович Гончаренко... Хави Грасия в «Рубине» мне много дал. Черчесов — сильный тренер, Карпин. У меня было много тренеров, и каждый что-то дал.

— Что Ивич изменил в «Краснодаре»? Три главные причины, по которым «Краснодар» дошел до финала Кубка и лидирует в чемпионате?

— Первое — это, наверное, дисциплина. Он выстроил команду. У каждого игрока есть своя зона ответственности, за которую он отвечает. Кто не выполняет требования, тот не будет играть. Каждый хочет выходить на поле и старается делать то, что говорит тренер. В этом главный плюс этой команды.

— Еще пара причин?

— Он хороший аналитик — разбирает по косточкам каждого соперника, ищет слабые места, в какую зону давить. Еще у него сильный тренерский штаб, который помогает со всем. Например, со стандартными положениями, где тоже каждый должен четко знать свои обязанности и зоны.