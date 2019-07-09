Ахметов рассказал, как узнал о своем первом вызове в сборную России

Полузащитник ЦСКА​ Ильзат Ахметов рассказал о своем первом вызове в сборную России. 21-летний хавбек дебютировал за национальную команду в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

– Как узнал, что вас вызвали в сборную?

– После тренировки ко мне подошел наш врач Михаил Сергеевич и сказал, что я, Чалов, Набабкин и Фернандес едем в сборную. Сначала я подумал – может меня вызвали в "молодежку"? Никак не мог подумать о национальной команде. Я был шокирован. Сразу же написал родителям, они очень обрадовались, - сказал Ахметов в интервью "Российской газете".

– Сильно стеснялись, оказавшись впервые в сборной?

– Нет, потому что из ЦСКА нас было пятеро. Плюс я многих ребят знаю. Мы быстро нашли общий язык, никаких проблем с адаптацией не было.

– А со Станиславом Черчесовым был отдельный разговор?

– Был. Как только я приехал, он вызвал к себе в кабинет. И спросил: "Готов выигрывать чемпионат Европы?" Я сказал: "Да". "Ну тогда поехали", – сказал Черчесов.

– Чем Черчесов и Гончаренко отличаются друг от друга?

​– Я бы не стал их сравнивать. У них разные стили. Разве что могу сказать, что Черчесов жестче. Хотя Михалыч тоже иногда бывает эмоциональным.

– В первом матче за сборную вы сыграли с Бельгией. Это лучшая команда мира?

- Не зря они лидируют в рейтинге ФИФА. Классная команда, топовая. Но мне нравится играть с такими соперниками. Хотя против того же Азара иногда так тяжело, что думаешь: "Да как же у него отобрать мяч?" Я, кстати, пару раз выткнул у него мяч.