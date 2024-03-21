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21 марта, 11:25

Ахметов: «Меня удивила отставка Ивича, но руководство «Краснодара» знает, что делает»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

— Удивила ли вас отставка Ивича или, зная руководителей «Краснодара», вы не очень удивились?

— Честно говоря, да, удивила отставка. Но это внутреннее дело клуба. Наверное, они знают, что творится, и что нужно для них. С нашей стороны может быть не все очевидно. Это их дело, они решают и принимают решение.

«Краснодар» отправил Ивича в отставку 13 марта. До конца сезона-2023/24 команду будет тренировать Мурад Мусаев.

26-летний Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе этого года.

Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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